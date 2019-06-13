Китай готов увеличивать поставки кыргызских овощей и фруктов

Председатель КНР Си Цзиньпин во время совместного заявления с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым заявил, что Китай готов увеличивать объемы поставок кыргызстанской сельхоз продукции.

- Мы договорились расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Китайская сторона готова импортировать больше зеленой, высококачественной продукции из Кыргызстана. Мы приветствуем дальнейшее участие кыргызских компаний в международной ЭКСПО в Китае. Китайская сторона продолжит оказывать поддержку Кыргызстану в экономическом развитии, - отметил Си Цзиньпин.

Главы государств отметили, что высоко ценят добрососедские отношения между странами и готовы наращивать темпы сотрудничества. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что визит Си Цзиньпина открыл новую страницу в кыргызско-китайских отношениях.

- В центре внимания стояли вопросы реализации проекта "Таза Суу". Как говорят в Китае "Когда пьешь воду, не забывай о человеке, который вырыл колодец" Помощь наших партнеров мы не забудем, - пообещал Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, главы государств обсудили создание фонда прямых инвестиций, строительство железной дороги Китай – Кыргызстан. Сооронбай Жээнбеков отметил, что получил положительный ответ по вопросу цифровизации Кыргызстана.