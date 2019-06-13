Зарылбек Рысалиев переведен в обычную палату, ему стало лучше

Депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева перевели в обычную палату. Медики оценивают его состояние здоровья как средне тяжелое.

- У Рысалиева по-прежнему затрудненная речь, колеблется давление и уровень сахара в крови. Ему разрешено посещение только родственниками, так как нервничать сейчас нельзя, - сказала VB.KG заместитель главного врача клинической больницы управления делами президента Александра Олексюк.

Она также сообщила, что повторный консилиум врачей подтвердил диагноз Зарылбека Рысалиева - "острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза". Лечение осталось прежним.

Напомним, Депутат Жогорку Кенеша, экс-глава ГСИН КР Зарылбек Рысалиев был госпитализирован в спецбольницу 7 июня после допроса в здании МВД. Он был вызван по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.