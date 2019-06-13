Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Это рискованное дело". Депутат об онлайн прописке для квартирантов

265  3
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева рассказала VB.KG почему комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК одобрил законопроект, разрешающий квартирантам прописываться по месту фактического проживания без подтверждения согласия владельца недвижимого имущества.

Она подчеркнула, что поправки ее коллеги Исхака Пирматова в законы "О внутренней миграции", Гражданский Кодекс, Кодекс об административной ответственности и Кодекс о неналоговых доходах вызвали среди членов комитета бурные обсуждения. Так как большинство депутатов увидели в нем серьезные риски для собственников жилья. Но…

- Ранее поступал похожий законопроект от правительства, докладчиком должен был выступить представитель ГРС. Но он не успел подготовиться, поэтому Пирматов предложил свой законопроект, попросил у коллег его презентовать. В нем действительно есть нормы, которые позволяют квартирантам, предоставившим паспортные данные владельца жилья, прописаться в нем онлайн. Это рискованное дело. Мы, конечно, должны помнить о праве частной собственности граждан и предусмотреть риски потери имущества… Я предложила поддержать концепцию, она очень интересная. Тем более, что мы говорим о цифровизации в стране. Меня поддержали. А механизмы реализации этого закона, несущие опасность, могут быть пересмотрены. Впереди обсуждение документа на пленарном заседании, потом второе чтение, - высказалась Айнуру Алтыбаева.

К слову, законопроект правительства комитет отклонил. Собственно, даже не узнав его содержания.

Отметим, что законопроект Исхака Пирматова был вынесен на общественное обсуждение еще в октябре 2018 года. Он предполагает вместо слова "пребывание" использовать понятие "фактическое проживание" - это то место, где гражданин проживает более 45 календарных дней и зарегистрирован в порядке, установленном законом. Квартиранты, предоставившие автоматизированной информационной системе паспортные данные свои и владельца жилья, заявление, могут онлайн в течение нескольких дней оформить прописку.

Проект закона также предусматривает отдельный порядок регистрации людей без определенного места жительства, осужденных лиц и отбывающих наказание, детей-сирот и других.

Согласно справке-обоснования, поправки в сфере регистрационного учета необходимы для сбора достоверных статистических данных, которые сейчас очень приблизительные из-за постоянной внутренней миграции; для планирования реального бюджета местными органами власти и для предоставления "прибывшим" социальных услуг по прописке, таких как образование, медицина и прочее.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379021
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Исхак Пирматов, законопроект, недвижимость, прописка, регистрация, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гражданин
13.06.2019, 17:24

Получается кто то может прописаться в твоей квартире даже не предупредив тебя главное чтобы у него были паспортные данные хозяина дома? Тогда он даже отнять у тебя дом и продать твой дом и сделать бабки и сбежать если ты заграницей? Б...ь что они там курят? Это уже дно!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Манас
13.06.2019, 17:50

Бандитизм в Киргизии принимает самые уродливые формы. Внимание, квартиросдатчики!!!!! Вы в глубочайшей опасности!!!! Теперь любой квартирант за очень небольшую взятку может без ведома владельца квартиры прописаться в ней. Данные паспортов владельцев квартир имеются в тех же паспортных столах, где квартирант надумает прописаться.

Это уже начинает напоминать сумасшедший дом!!!! Попробуйте потом выписать такого квартиранта. Это будет НЕВОЗМОЖНО!!!!! А он пропишет туда ещё всю свою родню, всё своё племя, весь свой аул!!!!!

Немедленно, пока не поздно, гоните всех квартирантов в три шеи иначе останетесь без квартиры!!!!

Депутаты или обкурились или обкололись, предлагая такое. Просто жесть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
смит и вессон
13.06.2019, 18:14

Гражданин

Получается кто то может прописаться в твоей квартире даже не предупредив тебя главное чтобы у него были паспортные данные хозяина дома? Тогда он даже отнять у тебя дом и продать твой дом и сделать бабки и сбежать если ты заграницей? Б...ь что они там курят? Это уже дно!

это ппц..такие вот у нас законодатели..и еще обижаются на слова аша..

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  