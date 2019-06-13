"Это рискованное дело". Депутат об онлайн прописке для квартирантов

Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева рассказала VB.KG почему комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК одобрил законопроект, разрешающий квартирантам прописываться по месту фактического проживания без подтверждения согласия владельца недвижимого имущества.

Она подчеркнула, что поправки ее коллеги Исхака Пирматова в законы "О внутренней миграции", Гражданский Кодекс, Кодекс об административной ответственности и Кодекс о неналоговых доходах вызвали среди членов комитета бурные обсуждения. Так как большинство депутатов увидели в нем серьезные риски для собственников жилья. Но…

- Ранее поступал похожий законопроект от правительства, докладчиком должен был выступить представитель ГРС. Но он не успел подготовиться, поэтому Пирматов предложил свой законопроект, попросил у коллег его презентовать. В нем действительно есть нормы, которые позволяют квартирантам, предоставившим паспортные данные владельца жилья, прописаться в нем онлайн. Это рискованное дело. Мы, конечно, должны помнить о праве частной собственности граждан и предусмотреть риски потери имущества… Я предложила поддержать концепцию, она очень интересная. Тем более, что мы говорим о цифровизации в стране. Меня поддержали. А механизмы реализации этого закона, несущие опасность, могут быть пересмотрены. Впереди обсуждение документа на пленарном заседании, потом второе чтение, - высказалась Айнуру Алтыбаева.

К слову, законопроект правительства комитет отклонил. Собственно, даже не узнав его содержания.

Отметим, что законопроект Исхака Пирматова был вынесен на общественное обсуждение еще в октябре 2018 года. Он предполагает вместо слова "пребывание" использовать понятие "фактическое проживание" - это то место, где гражданин проживает более 45 календарных дней и зарегистрирован в порядке, установленном законом. Квартиранты, предоставившие автоматизированной информационной системе паспортные данные свои и владельца жилья, заявление, могут онлайн в течение нескольких дней оформить прописку.

Проект закона также предусматривает отдельный порядок регистрации людей без определенного места жительства, осужденных лиц и отбывающих наказание, детей-сирот и других.

Согласно справке-обоснования, поправки в сфере регистрационного учета необходимы для сбора достоверных статистических данных, которые сейчас очень приблизительные из-за постоянной внутренней миграции; для планирования реального бюджета местными органами власти и для предоставления "прибывшим" социальных услуг по прописке, таких как образование, медицина и прочее.