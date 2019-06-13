Ташиев: Мать говорила мне, что Текебаев умнее и сильнее меня

В соцсетях появилось видео выступления экс-депутата Камчыбека Ташиева, предположительно, на одном из вечеров, посвященных лидеру "Ата Мекена" Омурбеку Текебаеву.

На кадрах видно, как экс-депутат в каком-то кафе рассказывает случай из его жизни, связанный с Текебаевым. Рядом с ним стоят депутат Бакыт Торобаев и экс-генпрокурор Аида Салянова.

"Еще когда в 2005 году я стал депутатом, то моя покойная мать будучи уже тяжело больной как-то сказала мне: "не критикуй пожалуйста Омурбека и не спорь с ним. Все равно он умнее и сильнее тебя", - процитировал Ташиев слова матери.

В заключение он высказал пожелание, чтобы Омурбек Текебаев поскорее присоединился к народу и своей семье.

Напомним, ранее экс-депутат Камчыбек Ташиев в одном из своих интервью назвал лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева "двуличным" за его комментарии по поводу задержания экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

По словам Ташиева, когда его арестовывали, то Текебаев не вспоминал про закон.

- Я читал комментарии Омурбека Текебаева и скажу только одно, что такого двуличия еще не видел никогда. Если он так уважает закон, то почему, когда Аида Салянова будучи генпрокурором незаконно арестовывала депутатов, он молчал. Имеется в виду, когда меня, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова задерживали, - сказал он.