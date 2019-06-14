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Главы государств-членов ШОС собрались в узком составе

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- Бакыт Стамов
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Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сегодня, 14 июня, прибыли в Государственную резиденцию "Ала-Арча" для участия в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

В здании Конгресс-холла глав государств встретил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. После церемонии совместного фотографирования, главы делегаций отправились на заседание СГГ ШОС в узком составе.

В заседании СГГ ШОС в узком составе принимают участие Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.


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URL: https://www.vb.kg/379041
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