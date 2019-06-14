Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Профсоюзы Кыргызстана хотят сделать подконтрольными?

120  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке у здания Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК), 17 июня, пройдет акция протеста против принятия нового проекта Закона КР "О профессиональных союзах". В мероприятии примут участие сами члены профсоюзов.

Акция будет проходить под лозунгом "Мы имеем право на свободу объединения!"!.

Как объяснили редакции VB.KG в федерации профсоюзов, они выступают против проекта Закона КР "О профессиональных союзах", в котором идет полное подавление независимости профсоюзов.

- Действия определенных парламентариев по реформированию профсоюзов имеют своей целью уничтожение независимых профсоюзных организаций. Более того, принятие данного законопроекта направлено на ущемление прав работающих граждан на свободу объединения в представительные организации не принципах добровольности. Вторая глава нового законопроекта полностью противоречит профсоюзному строению. В частности, это касается избрания лидеров профсоюза, возрастного ограничения и так далее. Проще говоря, парламентарии подводят к тому, чтобы в профсоюзном движении воцарилась монархия, - пояснил представитель ФПК.

По новому законопроекту, продолжил собеседник редакции, председателем федерации профсоюзов может быть избран любой гражданин, хотя согласно нашему уставу главой федерации может быть только человек, который проработал в профессиональных объединениях не менее 5 лет.

- Никто не может дать гарантию, что простой учитель или врач придет председателем, скорее всего власти будут направлять своего человека. К тому же профсоюзы по новому закону будут подотчетны, что само по себе является нонсенсом. Так депутаты в законопроекте написали, что отраслевые профсоюзы будут теперь подотчетны федерации профсоюзов. Это глупость, так как учредителем самой федерации профсоюзов являются как раз-таки сами отраслевые профобъединения. То есть получается сами же учредители в подчинении перед своей организацией. Демократия общественных профессиональных объединений полностью разрушается, когда создаются условия для того, чтобы профсоюзы полностью перешли под контроль властей. Мы призываем организации и группы гражданского общества, журналистов, правозащитные организации Кыргызстана и зарубежных стран, поддержать и оказать содействие в сохранении основополагающих прав граждан на свободу объединения, - добавили в Федерации профсоюзов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379047
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  