Профсоюзы Кыргызстана хотят сделать подконтрольными?

В Бишкеке у здания Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК), 17 июня, пройдет акция протеста против принятия нового проекта Закона КР "О профессиональных союзах". В мероприятии примут участие сами члены профсоюзов.

Акция будет проходить под лозунгом "Мы имеем право на свободу объединения!"!.

Как объяснили редакции VB.KG в федерации профсоюзов, они выступают против проекта Закона КР "О профессиональных союзах", в котором идет полное подавление независимости профсоюзов.

- Действия определенных парламентариев по реформированию профсоюзов имеют своей целью уничтожение независимых профсоюзных организаций. Более того, принятие данного законопроекта направлено на ущемление прав работающих граждан на свободу объединения в представительные организации не принципах добровольности. Вторая глава нового законопроекта полностью противоречит профсоюзному строению. В частности, это касается избрания лидеров профсоюза, возрастного ограничения и так далее. Проще говоря, парламентарии подводят к тому, чтобы в профсоюзном движении воцарилась монархия, - пояснил представитель ФПК.

По новому законопроекту, продолжил собеседник редакции, председателем федерации профсоюзов может быть избран любой гражданин, хотя согласно нашему уставу главой федерации может быть только человек, который проработал в профессиональных объединениях не менее 5 лет.

- Никто не может дать гарантию, что простой учитель или врач придет председателем, скорее всего власти будут направлять своего человека. К тому же профсоюзы по новому закону будут подотчетны, что само по себе является нонсенсом. Так депутаты в законопроекте написали, что отраслевые профсоюзы будут теперь подотчетны федерации профсоюзов. Это глупость, так как учредителем самой федерации профсоюзов являются как раз-таки сами отраслевые профобъединения. То есть получается сами же учредители в подчинении перед своей организацией. Демократия общественных профессиональных объединений полностью разрушается, когда создаются условия для того, чтобы профсоюзы полностью перешли под контроль властей. Мы призываем организации и группы гражданского общества, журналистов, правозащитные организации Кыргызстана и зарубежных стран, поддержать и оказать содействие в сохранении основополагающих прав граждан на свободу объединения, - добавили в Федерации профсоюзов.