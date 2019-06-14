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Жээнбеков рассказал о глобальных угрозах интернет-пространства

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обратил внимание глав государств стран ШОС на угрозы, которые исходят из интернет-пространства.

- В современных условиях угрозы, исходящие из интернет-пространства являются реальными угрозами для государств. Все чаще имеют место случаи, когда непроверенная, а зачастую заведомо ложная информация тиражируется и формирует негативный фон. Усиливается угроза использования IT-технологий в преступных, террористических и военно-политических целях, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент Кыргызстана выразил уверенность, что обеспечение информационной безопасности должно стать важным вопросом повестки дня саммита ШОС. Он отметил важность взаимодействия в сфере цифровизации и информационных технологий, а также построения системы коммуникации.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит саммит ШОС. На заседании присутствуют главы государств Шанхайской восьмерки, а так же страны наблюдатели.


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URL: https://www.vb.kg/379048
Теги:
Интернет, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, ШОС
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