Кримавторитету Чынгызу Жумагулову просят дать пожизненный срок

Члена ОПГ Чынгыза Жумагулова по прозвищу "Дөө" подозревают в избиении двух мужчин, которые позже скончались в больнице. По этому поводу супруги погибших обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять это дело под личный контроль. Текст обращения потерпевших женщин опубликовало издание oper.kg.

(Орфография и пунктуация авторов обращения сохранены)

"Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Нас побудило обратиться к Вам очень страшное обстоятельства. коснувшееся наших семей. Дело в том, что наших мужей, Ильяс А. (инвалид 2 группы) и Урмат А. 9 апреля 2019 года, зверски убили. У каждого погибшего по трое и четверо детей остались без отцов.

Это резонансное убийство, так как во всех СМИ показали видеозапись, как среди белого дня при многих свидетелях избивают наших мужей, как щенков бросают в салон машины и увозят за город, чтобы жестоко убить.

На данный момент Чынгыз Жумагулов (Дөө) и еще двое задержаны, идёт следствие в ГСУ МВД. Эти убийцы, чтобы смягчить инкриминируемые им тяжкие статьи УК и в итоге опять уйти от наказания за убийство двух человек, предлагают сотрудникам МВД и Прокуратуры и суда денежные средства в большом размере, чтобы поменяли на более лёгкие статьи УК КР. Да, возможно двое из них будут брать все на себя, но есть видео, где непосредственно участвует организатор- главарь, избивают, заталкивают в машину, увозят, пытают, в результате два трупа. Какие ещё нужны доказательства?

Жумагулов ранее многократно привлекался к уголовной ответственности, фигурировал во многих громких уголовных делах, являлся подозреваемым в убийстве Баямана Эркинбаева, Медета Садыркулова. Последний раз был осужден за организацию покушения на убийство на А.Д сроком на 18 лет, но по странному обстоятельству за неполных 3 года опять выходит из заключения. В 2014-году 24-декабря в 12 микрорайоне покушались на Ильяса, который узнал парня стрелявшего в него. Он является подчинённым Чынгыза Жумагулова. В результате покушения мой муж получил множественные огнестрельные ранения, кое как выжил и после этого стал инвалидом 2-й группы. А 9-апреля 2019-года "Дөө" доделал своё не законченное дело, то есть на этот раз сам лично убил двух человек. Не много ли совпадений для такой личности и сколько это будет продолжаться. Если бы продажные судьи и сотрудники ГСИН незаконно не выпустили бы Жумагулова, то таких трагедий не было бы. Чтобы обезопасить людей от таких убийц, надо изолировать их от общества пожизненным лишением свободы. Такими мерами мы сохраним ещё много человеческих жизней. Если и на этот раз он опять избежит положенного наказания, то тогда можно предположить, что его специально отпускают для очередного убийства.

Верховенство закона должно стоять выше денег. Нам хочется верить, что сотрудники правоохранительных органов и судебных инстанций действительно стоят на страже закона. Надеемся, что это дело не спустят на тормозах.

Для информации: Накануне смерти наши мужья встречались с бывшими сотрудниками внутренних дел Бегалиевым Таласом и Айтбаевым Калыком. На них обоих имеются несколько уголовных дел, но по каким-то обстоятельствам они не были доведены до логического конца. Мы уверенны в том, что есть связь этой встречи и убийства двух человек. Чынгыз Жумагулов (Дөө) является "өкүл бала" Бегалиеву Таласу.

Уважаемый Сооронбай Шарипович, просим Вам взять, это наглое убийство двух человек на контроль. Мы не хотим ничего лишнего, наших родных уже не вернуть, но убийцы и соучастники должны получить наказание за свои преступные деяния".

Напомним, ллен ОПГ Камчы Кольбаева Чынгыз Жумагулов по прозвищу "Дөө", подозреваемый в причастности к избиению, приведшему к смерти двух мужчин, был задержан оперативными сотрудниками ГУБОП МВД КР. Его подозревают в причастности к жестокому избиению мужчин, после которого оба скончались в больнице.