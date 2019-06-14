Драка депутатов в Белом Доме. ЖК обещает проверить информацию

В Жогорку Кенеше проверяют информацию об избиении депутата Каната Исаева его коллегой из фракции СДПК Бактыбеком Жетигеновым. Об этом VB.KG сообщили в секретариате фракции "Кыргызстан".

- Про драку мы узнали из СМИ и социальных сетей. У нас такой информации нет. Сейчас мы проверяем данные. Одно могу сказать, что Канат Исаев был все эти дни на работе, - прокомментировали в секретариате фракции.

Тем временем, помощники Бактыбека Жетигонова сообщили, что не в курсе произошедшего. Помощник Каната Исаева не отвечает на телефонные звонки, номер самого депутата отключен.

Отметим, сегодня в социальной сети Facebook пользователь Алмаз Темирбек написал, что два дня назад депутат от СДПК Бактыбек Жетигенов жестоко избил Каната Исаева. Поводом послужило, якобы, выступление Исаева на заседании в ЖК.