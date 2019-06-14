Где и когда не будет газа

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 17 по 21 июня в Бишкеке по улицам: М. Джалиля, Чебоксарская;

- с 19 по 20 июня по улице 7 апреля – Ахунбаева;

- с 19 по 20 июня в селе Маевка по улице Южная;

- с 17 по 19 июня в селе Аламедин в районе МТФ;

- с 18 по 19 июня в городе Кадамжай;

- 21 июня с 9:00 до 17:00 в городе Айдаркен.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".