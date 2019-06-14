Экс-генпрокурор Аида Салянова прошла "скрининг"

Заключенные СИЗО-1 Бишкека прошли плановый медицинский осмотр с целью выявления патологий и заболеваний на ранних стадиях (скрининг), сообщает пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний.

По данным ведомства, осмотр проводился врачами медицинского управления центрального аппарата ГСИН.

"Медосмотр проводили такие специалисты, как хирург, кардиолог, психиатр, терапевт, УЗИ и т.д. Сотрудники СИЗО-1 обеспечили своевременное конвоирование подследственных на прием к врачам. На сегодняшний день весь спецконтингент, содержащийся в СИЗО-1, прошел комплексный медосмотр", - сообщает ГСИН.

Обследование прошла и экс-генпрокурор Аида Салянова, которая находится как раз в СИЗО-1. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе ГСИН.

- Она также прошла медосмотр и никаких заболеваний не обнаружено. Единственное, как мы уже говорили, она жалуется на боли в сердце, - пояснили в Госслужбе исполнения наказаний.

Также в ГСИН опровергли появившуюся в соцсетях информацию, что минувшей ночью Саляновой вызывали скорую помощь.