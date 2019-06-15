Малоимущим семьям предлагают заключить контракт с Минсоцтруда

Министерство труда и социального развития КР выносит на общественное обсуждение проект постановления Правительства КР "О предоставлении единовременной социальной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указанный документ разработан в целях стимулирования малоимущих и малообеспеченных семей к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации и оказания содействия в реализации их трудового потенциала.

Проектом решения предлагается утвердить Временное положение о предоставлении единовременной социальной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям, на основе социального контракта (далее – Временное положение), которое будет действовать на территории Кыргызской Республики с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2022 года.

На реализацию Временного положения ежегодно будет предусмотрено по 300 млн. сомов в бюджете Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики.

В рамках данного проекта малоимущие и малообеспеченные семьи, изъявившие желание получить данную помощь, получат единовременную социальную помощь в размере до 100 000 сомов на одну семью. Предпринимателю, изъявившему желание и создающему новые рабочие места (или условия самозанятости) для трудоспособных граждан из числа малоимущих и малообеспеченных семей, предоставляется единовременная безвозмездная сумма.

Малоимущая и (или) малообеспеченная семья и территориальное подразделение Министерства труда и социального развития КР подписывают социальный контракт, в рамках которого семья берет на себя определенные обязательства, а государство оказывает ей помощь.

Например, семья обязуется наладить работу в личном подсобном хозяйстве или открыть малый бизнес, или кто-то из членов семьи пройдет переобучение, устроится на работу и обеспечит семье стабильный доход. Деньги даются взамен на активные действия семьи.

Обязательным условием получения единовременной помощи будет выполнение заявителем мероприятий Программы социальной адаптации, направленная на развитие сельскохозяйственной или предпринимательской деятельности, для улучшения качества жизни малоимущих и малообеспеченных семей. Кроме того, каждая семья будет сопровождаться в течение всего периода реализации проекта.

Реализация Временного положения о предоставлении единовременной социальной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям в целях содействия самозанятости позволит достичь следующих показателей:

- количество граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, у которых на момент окончания срока действия контракта среднедушевой доход увеличился по сравнению с началом действия социального контракта;

- количество семей, заключивших социальный контракт, вышедших из получателей государственного пособия "уй-булого комок";

- количество граждан, имеющих постоянную устойчивую трудовую занятость.