Микроавтобус с кыргызстанцами влетел в "Газель". Погиб россиянин

Микроавтобус влетел во встречный автомобиль на трассе в Оренбургской области. Один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом сообщают российские СМИ с ссылкой на правоохранительные органы.

Авария произошла 16 июня в 10 км от населенного пункта Донецкое в Оренбургской области.

По информации правоохранителей, микроавтобус, следовавший из Кыргызстана по трассе Оренбург-Самара выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ГАЗ-2217".

В результате ДТП водитель "Газели" погиб. Вместе с ним в машине также находились два пассажира – его жена и пятилетняя внучка. Пострадавших госпитализировали.

В микроавтобусе находилось восемь кыргызстанцев, четверо из них получили травмы.

ГУ МВД России по Оренбургской области опубликовало фото с места смертельного ДТП.