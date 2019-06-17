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Эльвира Сурабалдиева посоветовала Карамушкиной сдать свой мандат

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- Бакыт Стамов
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Депутат Эльвира Сурабалдиева прокомментировала призыв своего коллеги по фракции, депутата Ирины Карамушкиной распустить Жогорку Кенеш. Последняя, напомним, назвала некоторых парламентариев "иудами". Своим мнением Сурабалдиева поделилась в соцсетях.

По ее словам, Ирина Карамушкина прежде чем говорить о двуличности, лучше бы вспомнила о своих поступках.

"Карамушкина года 2 назад с нашими коллегами была в официальной поездке в России и до сих пор не могу забыть, как она там попыталась очернить кыргызов. В частности, заявив, что представители титульной нации в Кыргызстане дискриминируют русских, заставляя их говорить на государственном языке. В итоге вся это ситуация поставила нашу группу в неудобное положение. Народный избранник, кто бы не был, мужчина или женщина, должен высоко держать свой статус. Тем более, за границей. Экс-президент Атамбаев на протяжении многих лет оказывает финансовую помощь своим однопартийцам. Карамушкина не является исключением, она и сама об этом не скрывает. Поняв, что происходит реально в политике она как бы заранее обижается. Если другие переживают за свою страну, то этой своей коллеге-шовинистке я не верю", - написала она.

В заключение депутат призвала соотечественников на следующих выборах голосовать за патриотов своей страны.

"В политике разное бывает. Депутаты 6 созыва уйдут через год, возможно даже раньше. Это ничего, все мы ответственны перед богом и народам. Но я прошу вас, соотечественники, выбирать депутатов в следующий созыв из патриотов, из людей, которые действительно болеют за свою страну", - обратилась Сурабалдиева к кыргызстанцам.

В своем же комментарии к этому посту народная избранница посоветовала Ирине Карамушкиной подать пример и самой сдать свой мандат.

"Если Ирина Юрьевна так не цепляется за депутатское кресло- пусть сдаст мандат, подаст пример и начнет с себя. Она из тех, кто, как только ее обвиняют в шовинизме, переходит в контратаку и начинает ор о дискриминации русских в КР, посмотрим, как быстро она побежит в РФ посольство, на политубежище. Увидите, на сессии она как обычно начнет вой о том, что ее гнобят только из-за того, что она русской национальности. Это уже происходило не раз в ЖК, и порядком достало многих", - отметила она.

Отметим, в интернете начали подписывать петицию против депутата Ирины Карамушкиной, чтобы ее лишили мандата.

"Нам для кыргызстанцев не нужны депутаты, которые смотрят на народ с высока! Те кто думают лишь о своих личных проблемах! Мы устали от двуличных депутатов! Одна из таких это Карамушкина Ирина Юрьевна, которая ранее критиковала семью из Оша, о том, что те наплодили детей и теперь просят помощи, разве такими должны быть народные избранники в лице депутатов ЖК КР? У Карамушкинов Ирины было очень много грубых ошибок, одна из них, это когда она полетела на командировку в Российскую Федерацию и жаловалась, что русских, в том числе и её дискриминуют, тем самым выдала ложь несоответствующую действительности за правду!", - говорится в тексте петиции.


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URL: https://www.vb.kg/379081
Теги:
Ирина Карамушкина, Эльвира Сурабалдиева
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Комментарии
Орион
17.06.2019, 12:32

поддерживаю Сурабалдиеву!!! эту КАрамушкину некорректную особу давно пора выгнать , как она вообще смеет плохое говорить о кыргызском народе живя здесь, ноющая популистка 

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ддт
17.06.2019, 13:10

А петицию об отставке Карамушкиной с подачи сверху замутили? Давайте тогда 120 подхалимов оставим, а премьером раима  и заживем, а неудобных да, надо убирать под любым предлогом, они же неудобные.

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Пикир
17.06.2019, 13:53

Запоминаю ФИО всех нынешних депутатов и голосую против всех

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Каха
17.06.2019, 14:11

Эльвира. а ты кто? Без папы своего ты никто и звать тебя никак. Тоже мне Отто Бисмарк кыргызского разлива)))

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Мнение-пикир
17.06.2019, 14:48

Все вы там одного поля ягоды. Один лучше другого.

Ты тоже сама сдавай мандат и иди дальше красить ворота-это твое призвание.

Байкуш мээ иштебесе бекер. Озунду умный болуп корсотом деп кыйналбай эле кой. Эл эчак эле баарынарга баа берип койду-чимкириктер. Арнамыс болгондо качан эле кетип калмаксын дабдырабай.

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сосед
17.06.2019, 15:04

Карамушкина хорошая женщина, но часто перегибаев. И так во всем, в одежде, макияже, длине юбки, кричит сильно и переоценивает себя. Ей кажется что она прям богиня на политическом олимпе. Нельзя так, скромнее быть надо. Нельзя подачками АША так жить. Иногда просто стыдно, ведет себя как бабка на базаре.

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Уран Абдыкеримов
17.06.2019, 15:52

Дать по макушке,карамушке

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