Эльвира Сурабалдиева посоветовала Карамушкиной сдать свой мандат

Депутат Эльвира Сурабалдиева прокомментировала призыв своего коллеги по фракции, депутата Ирины Карамушкиной распустить Жогорку Кенеш. Последняя, напомним, назвала некоторых парламентариев "иудами". Своим мнением Сурабалдиева поделилась в соцсетях.

По ее словам, Ирина Карамушкина прежде чем говорить о двуличности, лучше бы вспомнила о своих поступках.

"Карамушкина года 2 назад с нашими коллегами была в официальной поездке в России и до сих пор не могу забыть, как она там попыталась очернить кыргызов. В частности, заявив, что представители титульной нации в Кыргызстане дискриминируют русских, заставляя их говорить на государственном языке. В итоге вся это ситуация поставила нашу группу в неудобное положение. Народный избранник, кто бы не был, мужчина или женщина, должен высоко держать свой статус. Тем более, за границей. Экс-президент Атамбаев на протяжении многих лет оказывает финансовую помощь своим однопартийцам. Карамушкина не является исключением, она и сама об этом не скрывает. Поняв, что происходит реально в политике она как бы заранее обижается. Если другие переживают за свою страну, то этой своей коллеге-шовинистке я не верю", - написала она.

В заключение депутат призвала соотечественников на следующих выборах голосовать за патриотов своей страны.

"В политике разное бывает. Депутаты 6 созыва уйдут через год, возможно даже раньше. Это ничего, все мы ответственны перед богом и народам. Но я прошу вас, соотечественники, выбирать депутатов в следующий созыв из патриотов, из людей, которые действительно болеют за свою страну", - обратилась Сурабалдиева к кыргызстанцам.

В своем же комментарии к этому посту народная избранница посоветовала Ирине Карамушкиной подать пример и самой сдать свой мандат.

"Если Ирина Юрьевна так не цепляется за депутатское кресло- пусть сдаст мандат, подаст пример и начнет с себя. Она из тех, кто, как только ее обвиняют в шовинизме, переходит в контратаку и начинает ор о дискриминации русских в КР, посмотрим, как быстро она побежит в РФ посольство, на политубежище. Увидите, на сессии она как обычно начнет вой о том, что ее гнобят только из-за того, что она русской национальности. Это уже происходило не раз в ЖК, и порядком достало многих", - отметила она.

Отметим, в интернете начали подписывать петицию против депутата Ирины Карамушкиной, чтобы ее лишили мандата.

"Нам для кыргызстанцев не нужны депутаты, которые смотрят на народ с высока! Те кто думают лишь о своих личных проблемах! Мы устали от двуличных депутатов! Одна из таких это Карамушкина Ирина Юрьевна, которая ранее критиковала семью из Оша, о том, что те наплодили детей и теперь просят помощи, разве такими должны быть народные избранники в лице депутатов ЖК КР? У Карамушкинов Ирины было очень много грубых ошибок, одна из них, это когда она полетела на командировку в Российскую Федерацию и жаловалась, что русских, в том числе и её дискриминуют, тем самым выдала ложь несоответствующую действительности за правду!", - говорится в тексте петиции.