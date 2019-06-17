"В ЖК опять придут толстосумы". Активисты требуют изменить закон о выборах

Активисты выступают за снижение избирательного залога, который вносят политические партии в ЦИК для участия в выборах. По действующему закону партия должна оплатить 5 млн сомов.

Активисты намерены собрать под своей инициативой достаточное количество подписей, чтобы внести предложение на рассмотрение депутатов.

Сбор подписей состоится 29 июня с 9 утра до 19.00 на центральных улицах Бишкека:

1. Возле памятника Курманжан-Датка (нулевой километр);

2. Парк Южные ворота;

3. перекресток улиц Киевской и Абдрахманова;

4. проспект Чуй и улица Абдрахманова;

5. улица Токтогула и бульвара Эркиндик.

Кроме того, член ЦИК Гульнара Джурабаева на своей странице в социальных сетях обратилась к кыргызстанцам с призывом требовать от депутатов снизить избирательный порог.

Отметим, по действующему закону, партии должны набрать 9% от общего числа голосов, чтобы попасть в Жогорку Кенеш. На прошлых выборах им нужно было преодолеть семипроцентный порог.

- Это означает, что в 2020 году мы опять сформируем парламент из толстосумов и родственников чиновников, подконтрольных президенту. В который раз мы не сможем установить реальную независимость ветвей власти, - уверена Джурабаева.

Она потребовала от депутатов снижения избирательного порога до 5%, чтобы в Жогорку Кенеш могли прийти больше партий с разными взглядами.

Отметим, в Жогорку Кенеше рассматривают несколько вариантов изменения выборного законодательства. Хотя официально, вопрос о поправках в закон о выборах не вынесен на повестку дня Жогорку Кенеша, голосование может состояться уже в среду, 19 июня.