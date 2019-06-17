Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Япония передала Кыргызстану медоборудования почти на 1 млн долларов

139  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Японии передало Министерству здравоохранения КР медицинское оборудование, предназначенное для спасения жизней новорожденных. Оборудование в рамках проекта "Укрепление системы охраны здоровья матери и ребенка" на общую сумму 850 000 долларов США получили родильные дома и отделения областных больниц Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и города Ош. Оборудование для спасения жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отметил министр здравоохранения, в последние годы отмечается снижение смертности новорождённых, что подтверждено исследованиями ЮНИСЕФ и это не только достижение системы здравоохранения, но и партнеров.

"Министерство здравоохранения ставит особый акцент на улучшение службы перинатальной помощи, чтобы спасти жизни наших меленький пациентов. Инвестиция в будущее ребенка- это вклад в развитие будущего поколения и процветающую страну", - отметил глава ведомства.

Он также выразил благодарность Правительству Японии в лице посла Японии в Кыргызской Республике Ёсихиро Ямамура и представителю ЮНИСЕФ Юкиэ Мокуо за усилия и поддержку, оказанную за спасение детей.

Для информации: В целях укрепления системы охраны здоровья матери и ребенка и в рамках проекта правительства Японии "Укрепление системы охраны здоровья матери и ребенка", медицинское оборудование было доставлено в 25 больниц в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях и городе Ош. Это оборудование предназначено для ухода, диагностики и лечения новорожденных и будет доставлено в больницы до конца июня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379098
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  