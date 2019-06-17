Япония передала Кыргызстану медоборудования почти на 1 млн долларов

Правительство Японии передало Министерству здравоохранения КР медицинское оборудование, предназначенное для спасения жизней новорожденных. Оборудование в рамках проекта "Укрепление системы охраны здоровья матери и ребенка" на общую сумму 850 000 долларов США получили родильные дома и отделения областных больниц Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и города Ош. Оборудование для спасения жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отметил министр здравоохранения, в последние годы отмечается снижение смертности новорождённых, что подтверждено исследованиями ЮНИСЕФ и это не только достижение системы здравоохранения, но и партнеров.

"Министерство здравоохранения ставит особый акцент на улучшение службы перинатальной помощи, чтобы спасти жизни наших меленький пациентов. Инвестиция в будущее ребенка- это вклад в развитие будущего поколения и процветающую страну", - отметил глава ведомства.

Он также выразил благодарность Правительству Японии в лице посла Японии в Кыргызской Республике Ёсихиро Ямамура и представителю ЮНИСЕФ Юкиэ Мокуо за усилия и поддержку, оказанную за спасение детей.

Для информации: В целях укрепления системы охраны здоровья матери и ребенка и в рамках проекта правительства Японии "Укрепление системы охраны здоровья матери и ребенка", медицинское оборудование было доставлено в 25 больниц в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях и городе Ош. Это оборудование предназначено для ухода, диагностики и лечения новорожденных и будет доставлено в больницы до конца июня.