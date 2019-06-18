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Чабан из ревности убил жену

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- Екатерина Улитина
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Ревнивый муж из ревности убил жену, выстрелив в нее из гладкоствольного ружья. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

- 17-июня примерно в 4 часа утра в дежурную часть ОВД Тонского района поступило телефонное сообщение о том, что 16-июня в сыртовой зоне на участке "Кара-Саз" 27-летняя жительница села Тогуз-Булак А.Н., застрелилась с огнестрельного оружия. Сообщение было зарегистрировано в ЕРПП районной милиции, и для выяснения обстоятельства дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОВД Тонского района, - рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

Во время следствия было установлено, что 29-летний житель села Тогуз-Булак Тонского района К.И., со своей супругой А.Н. пасли скот односельчан на джайлоо, и временно проживали на участке "Кара-Саз".

16-июня между супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина выстрелил в грудь супруги. От полученного огнестрельного ранения А.Н. скончалась на месте происшествия. У подозреваемого не было документов на оружие.

По данному факту ведется досудебное производство по статье. 130 (Убийство) УК КР. В качестве вещественного доказательства было изъято орудие преступления гладкоствольное огнестрельное оружие. Назначены необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/379110
Теги:
Иссык-Кульская область, убийство, Кыргызстан, МВД, УВД
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