Чабан из ревности убил жену

Ревнивый муж из ревности убил жену, выстрелив в нее из гладкоствольного ружья. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

- 17-июня примерно в 4 часа утра в дежурную часть ОВД Тонского района поступило телефонное сообщение о том, что 16-июня в сыртовой зоне на участке "Кара-Саз" 27-летняя жительница села Тогуз-Булак А.Н., застрелилась с огнестрельного оружия. Сообщение было зарегистрировано в ЕРПП районной милиции, и для выяснения обстоятельства дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОВД Тонского района, - рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

Во время следствия было установлено, что 29-летний житель села Тогуз-Булак Тонского района К.И., со своей супругой А.Н. пасли скот односельчан на джайлоо, и временно проживали на участке "Кара-Саз".

16-июня между супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина выстрелил в грудь супруги. От полученного огнестрельного ранения А.Н. скончалась на месте происшествия. У подозреваемого не было документов на оружие.

По данному факту ведется досудебное производство по статье. 130 (Убийство) УК КР. В качестве вещественного доказательства было изъято орудие преступления гладкоствольное огнестрельное оружие. Назначены необходимые экспертизы.