Предстоящие выборы обещают сделать прозрачнее. Помогут наблюдатели

Расширение полномочий общественных наблюдателей сделает выборы более прозрачными. Об этом на пресс -конференции заявила директор ОФ "Гражданская платформа" Айнура Усупбекова.

-Раньше наши права были незначительными, поэтому с наблюдателями особо никто не считался. Если нам отказывали в аккредитации, то могли т вовсе не пустить на избирательный участок. Хотя в случае проблем или вопросам по итогам выборов за информацией обращались именно к нам. После обновления законодательства по выборам мы получим право голоса и уже сможем серьезно бороться с нарушениями на избирательных участках, - подчеркнула Усупбекова.

Напомним, депутаты инициировали ряд поправок в избирательное законодательство. После их внесения ожидается изменения статуса избирателей, увеличение квоты женщин и ряд других новшеств.