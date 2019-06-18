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Предстоящие выборы обещают сделать прозрачнее. Помогут наблюдатели

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- Виктория Гунгер
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Расширение полномочий общественных наблюдателей сделает выборы более прозрачными. Об этом на пресс -конференции заявила директор ОФ "Гражданская платформа" Айнура Усупбекова.

-Раньше наши права были незначительными, поэтому с наблюдателями особо никто не считался. Если нам отказывали в аккредитации, то могли т вовсе не пустить на избирательный участок. Хотя в случае проблем или вопросам по итогам выборов за информацией обращались именно к нам. После обновления законодательства по выборам мы получим право голоса и уже сможем серьезно бороться с нарушениями на избирательных участках, - подчеркнула Усупбекова.

Напомним, депутаты инициировали ряд поправок в избирательное законодательство. После их внесения ожидается изменения статуса избирателей, увеличение квоты женщин и ряд других новшеств.


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URL: https://www.vb.kg/379119
Теги:
Айнура Усупбекова, выборы, законопроект, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, пресс-конференция
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