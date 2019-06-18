Брата экс-депутата не стали наказывать за вымогательство

В октябрьском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение дела бывшего сотрудника прокуратуры Оша и брата экс-депутата Ыргал Кадыралиевой Канжара Кадыралиева, которое продолжалось более четырех лет. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе Верховного суда, Канжар Кадыралиев признан виновным по статьям "Вымогательство", "Хулиганство" и "Самоуправство". Октябрьский районный суд Бишкека не стал назначать наказание по этим статьям в связи истечением срока давности по привлечению к уголовной ответственности.

Еще один фигурант этого дела получил 9 лет лишения свободы. Он признан виновным в совершении разбоя.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на Канжара Кадыралиева в 2014, после заявления потерпевшего, который рассказал о нападении и угрозах со стороны прокурорского сотрудника. В то время родная сестра Канжара Кадыралиева, Ыргал Кадыралиева являлась депутатам Жогорку Кенеша. Дело начали рассматривать в Октябрьском районном суде еще в 2015 году, но вскоре отправили на новое расследование. В общей сложности процесс затянулся на 4 года.