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Жолдубаева Кундуз Асылбековна

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Заместитель Председателя политической партии СДПК

Родилась 27 июня 1984 году в Нарынской области. Получила два высших образования - журналистское и юридическое. С 2001 по 2005 годы училась в Восточном университете имени М. Кашгари-Барскани (бывший Кыргызско-Кувейтский университет) на факультете журналистики. В 2012 году с отличием окончила Академию МВД им. Э. Алиева по специальности юрист.

Трудовая деятельность:

С 2005 по 2010 г.г. – специальный корреспондент-политический обозреватель ИАЦ "Ала-Тоо" Национальной телерадиовещательной корпорации (ныне ОТРК).

2010-2015 г.г. – специальный корреспондент на 5 канале. В этот период сняла цикл специальных репортажей-расследований об Апрельских и Июньских событиях 2010 года.

2011 г. - национальный эксперт по управлению контентом официального сайта проекта ПРООН, посвященного восстановлению Южного региона ("Наращивание потенциала Государственной дирекции в проведении оценки потребностей для скорейшего восстановления, планирования и реконструкции городов Ош и Джалал-Абад в посткризисный период").

2012 г. - эксперт ПРООН по связям с общественностью и коммуникациям Совета по отбору судей КР.

2015 г. - продюсер телевизионных проектов.

С 2015 года в качестве PR-технолога принимала участие в выборных кампаниях республиканского и местного уровня.

В 2018 году официально вступила в Социал-демократическую партию Кыргызстана, хотя в партийных проектах социал-демократов участвовала и до этого.

С мая 2018 года по настоящее время - официальный представитель политической партии СДПК, регулярно выступает с заявлениями от лица партии.

6 апреля 2019 года Политсоветом СДПК избрана заместителем Председателя Политической партии СДПК, член Политсовета партии.

Дополнительная информация:

Получила звание "Лучший журналист 2006 года" НТРК. Также отмечена Почетной грамотой НТРК.

Воспитывает дочь. Владеет несколькими языками - родным кыргызским и русским, английским (со словарем) и на бытовом уровне - арабским.

По собственному признанию, с экс-генпрокурором КР Индирой Жолдубаевой никаких родственных связей не имеет.


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URL: https://www.vb.kg/379132
Теги:
Кундуз Жолдубаева
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