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На заводе "Дастан" будут собирать мини-тракторы и продавать в Узбекистан

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- Екатерина Улитина
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На заводе ТНК "Дастан" будут производить и собирать мини-тракторы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее, в апреле 2019 года, ОАО ТНК "Дастан" и российская компания "Трактор" подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках соглашения на базе "Дастана" будет запущено производство и сборка мини-тракторов, навесного сельскохозяйственного оборудования, запасных частей и комплектующих изделий к сельскохозяйственной технике.

Готовую продукцию завода будут реализовывать в Узбекистан. Соглашение о поставках подписано с ООО "DGT 3X MEVA-SBZAVOT KLASTERI" (Узбекистан), во время визита представителей компании 6-8 июня на завод.

"Первая партия составит 10 тракторов, с последующим наращиванием производства до 100 единиц комплектов сельскохозяйственной техники", - говорится в сообщении ТНК "Дастан".


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URL: https://www.vb.kg/379138
Теги:
Дастан, промышленность, Кыргызстан, экономика
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