В Бишкеке пройдет акция "Свеча памяти" в память о погибших в ВОВ

В Бишкеке 21 июня на площади Победы состоится акция "Свеча памяти". Четвертый год подряд, накануне дня начала войны, горожане зажигают свечи, в память о погибших на полях Великой Отечественной войны.

Перед мемориалом Победы волонтеры выложат слова "Мы помним" и зажгут 1418 свечей, именно столько дней продолжалась самая масштабная и кровопролитная война.

Акция "Свеча памяти" проходит во всех странах СНГ, в Бишкеке ее организуют силами общественного фонда "Ветераны 365".

Принять участие в акции могут все горожане и гости столицы. Начало мероприятие 21 июня в 22.00.

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