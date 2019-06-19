Сотрудница турагентства, подозреваемая в мошенничестве, водворена в ИВС

Сотрудниками СКМ УВД Октябрьского района Бишкека задержана подозреваемая в серийном мошенничестве. Об этом VB.KG сообщает пресс-служба ГУВД столицы в ответ на статью "В Бишкеке турагентство "кинуло" школьников с поездкой на олимпиаду в Турции".

18 июня в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка М.Н. о принятии мер в отношении сотрудницы одного из турагентств по имени Жаннат. Которая 4 апреля 2019 года, войдя в доверие обманным путем под предлогом покупки зарубежного тура в город Анталию Турецкой Республики, завладела денежными средствами в размере 3500 долларов США.

В тот же день с аналогичным заявлением в УВД Октябрьского района обратились:

Гражданка А.З., которая сообщила, что сотрудники турагентства, пообещав отправить ее дочь К.Б. 1978 года рождения в город Анталию Турецкой Республики, завладели денежной суммой в размере 38 тысяч 400 сомов, но договор не выполнили.

Гражданин С.Н. заявил о том, что Жаннат взяла у него денежные средства в размере 147 000 сомов также якобы на поездку в Анталию для участия в олимпиаде по ментальной арифметике.

Гражданка А.А.К. написала, что сотрудница турагентства завладела денежной суммой в размере 5 тысяч долларов США, из которых 1 тысячу 900 долларов США вернула, но оставшаяся сумма должна была пойти на оплату зарубежного тура.

Еще подобные заявления написали 11 граждан. Все они зарегистрированы в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека и начато досудебное производство по ст.204 (мошенничество) УК КР.

Принятыми мерами Службой криминальной милиции УВД Октябрьского района столицы была установлена личность подозреваемой женщины по имени Жаннат, ею оказалась гражданка Б.Д. 1976 года рождения. В порядке ст.98 УПК КР она водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные действия.