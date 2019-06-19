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СМИ сообщают о массовой драке кыргызстанцев в Москве. Погиб человек

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- Екатерина Улитина
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В Москве сегодня утром произошла массовая драка, сообщают российские СМИ. В результате потасовки четыре человека получили ножевые ранения, позже один из пострадавших скончался в метро.

- Массовая драка произошла у входа в метро "Электрозаводская" рано утром в среду. По имеющимся данным, в ней участвовали приезжие из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из дерущихся применил нож, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения", - цитирует агентство ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

По предварительной версии, около 5.30 выходцы из Кыргызстана возвращались из ресторана "Иссык-Куль", когда между ними произошел конфликт.

В пресс-службе посольства Кыргызстана в России VB.KG сообщили, что сотрудники диппредставительства выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. Участие граждан Кыргызстана в драке пока не подтверждено.


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URL: https://www.vb.kg/379160
Теги:
посольство, Россия, трудовая миграция, драка, Москва, Кыргызстан
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