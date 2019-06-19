Безопасно ли отдыхать на Иссык-Куле?

Cотрудники милиции Иссык-Кульской области полностью готовы обеспечить надежную безопасность для туристов и отдыхающих. В целях обеспечения правопорядка в период летнего курортного сезона на озере Иссык-Куль реализован целый комплекс оперативных и профилактических мероприятий. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

- Туризм - это одна из перспективных отраслей экономики в Кыргызстане. Поэтому одним из приоритетов на сегодняшний день является успешное проведение туристического сезона. Большая задача ставится перед сотрудниками УВД и ОВД Иссык-Кульской области, заключающаяся в неуклонном исполнении своих прямых функциональных обязанностей по охране общественной безопасности, - отмечает Усубакунов.

На территории области функционирует 212 курортно-оздоровительных учреждений, из них 182 расположены в Иссык-Кульском районе. В связи с чем, отмечают в ведомстве, на базе Бостеринского поселкового отделения милиции создан временный штаб управления по координации и распределению приданных сил и средств.

В период летнего туристического сезона более тысячи сотрудников милиции будут нести службу по обеспечению безопасности отдыхающих и туристов. Также в целях содействия правоохранительным органам будут привлечены добровольные народные дружины.

В пяти поселковых отделениях милиции Иссык-Кульского района будут нести дежурство мобильные группы для своевременного и оперативного реагирования на поступающие заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях.

Созданы также оперативные группы, которые будут проводить оперативно-розыскные мероприятия по недопущению влияний членов ОПГ на курортно-оздоровительные учреждения. Кроме того, будут усилены следственно-оперативные группы из числа более опытных и профессиональных сотрудников милиции.

Численность нарядов милиции будет увеличиваться в зависимости от состояния оперативной обстановки и прибытия туристов. Расстановка нарядов на берегу озера Иссык-Куль производится с учетом предложений руководителей курортно-оздоровительных учреждений.

В период подготовки и проведения летнего туристического сезона УВД Иссык-Кульской области изготовило информационные материалы. В частности, буклеты и стикеры, содержащие номера телефонов доверия силовых структур КР и экстренной помощи, работающих в круглосуточном режиме. Также в целях привлечения туристов в Иссык-Кульскую область изготовлены видеоматериалы по обеспечению безопасности туристов в летний туристический сезон.

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