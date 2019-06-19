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В Кыргызстане появился Детский Омбудсмен

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- Оксана Гут
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Главный правозащитник Кыргызстана Токон Мамытов возложил функции Детского омбудсмена на одного из своих заместителей - Гульнару Жамгырчиеву.

Соответствующий приказ подписан сегодня, 19 июня.

"Принимая во внимание участившиеся в последнее время случаи насилия против детей и рост детской преступности, с целью предоставления оперативной помощи детям, пострадавшим от насилия, во исполнение мер и задач, направленных на оказание правовой и организаторской помощи детям, педагогам учебных и специализированных детских учреждений, сотрудникам социальной защиты и инспекций по делам несовершеннолетних, а также с целью проведения с родителями и их родственниками профилактических мероприятий, направленных на усиление мер по защите детей от насилия, и установления между государственными органами тесного взаимодействия в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, приказываю:

Возложить исполнение функций Детского омбудсмена на заместителя Акыйкактчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики Жамгырчиеву Гульнару Оморовну", - говорится в приказе.


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URL: https://www.vb.kg/379168
Теги:
дети, насилие, омбудсмен, права человека, правозащитники, преступление, Кыргызстан, Токон Мамытов, Гульнара Жамгырчиева
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