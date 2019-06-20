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Как абитуриенту подать документы в ВУЗы Кыргызстана

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- Оксана Гут
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Министерство образования и науки КР информирует, что прием в ВУЗы проводится по личному заявлению граждан.

При подаче заявления о приеме в ВУЗ абитуриент предъявляет документ, удостоверяющий его личность и гражданство. К заявлению прилагаются документ государственного образца о среднем общем или среднем профессиональном образовании и необходимое количество фотографий.

Абитуриент по своему усмотрению представляет оригинал или заверенную ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, оригинал или заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании. В свою очередь ему выдается расписка о приеме документов.

Зачисление абитуриентов в число студентов по результатам ОРТ производится при наличии подлинника сертификата о результатах тестирования.

Для сбора отрывных талонов сертификатов абитуриентов на каждый факультет, которому выделены гранты, оформляется отдельный опечатанный ящик (урна) с указанием факультета.

В каждом туре абитуриент, претендующий на получение гранта, вправе выбрать один ВУЗ путем сброса отрывного талона сертификата в опечатанный ящик желаемого факультета. При подаче отрывного талона предъявление оригинала сертификата обязательно.


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URL: https://www.vb.kg/379182
Теги:
абитуриент, вуз, студенты, Кыргызстан, Министерство образования
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