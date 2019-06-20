На одного осужденного в день выделяется около 90 сомов

На содержание одного заключенного в сутки выделяется около 90 сомов. В месяц на всех осужденных системы УИК выделяется 27 миллионов сомов. Об этом сегодня на Координационном совете по реформированию системы УИК сообщил начальник главного штаба ГСИН, полковник Абдиш Коомбаев.

По его словам, ГСИН планирует сама себя обеспечивать.

- Мы планируем перейти в последующем на самообеспечение осужденных за счет создания и расширения подсобных хозяйств. В том числе, лиц, находящихся в СИЗО. Поэтому, идет возобновление работы ГП "Келечек" и ПМК, где будут трудоустроены отбывающие наказание граждан. Также остро стоит и профобучение контингента. Так как у 52 заключенных до 30 лет имеется лишь среднее образование. У 43 – всего 4 класса школы. Поэтому, важно решить и проблему образования для их дальнейшего существовании после выхода на свободу, - подчеркнул Коомбаев.