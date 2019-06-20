Депутат Никитенко: От экстремистских убеждений отреклись лишь 11 осужденных

Инфраструктура большинства колоний устарела, что создает большие риски для безопасности. Плюс ко всему, их плачевное состоянии не дает возможность оказывать полноценную медпомощь заболевшим заключенным. В том числе, находящимся в колонии 47. Об этом сегодня на координационном совете по реформированию уголовной исполнительной системы заявила депутат ЖК Наталья Никитенко.

По ее словам, проблема заключается в недофинансировании системы ГСИН.

- Из 18 необходимых миллионов сомов на реформирование ГСИН на данный момент выделено лишь 3 миллиона. Это печально. Поэтому мы будем поднимать этот вопрос на заседаниях парламента. Особенно с учетом того, что в новых условиях террористических угроз на плечи ГСИН ложится еще и бремя "перевоспитания" осужденных за такие преступления. Это очень долгая и системная работа. На данный момент от своих экстремистских убеждений отреклись лишь 11 осужденных. Это единицы. После выхода на свободу те, кто сохранил свои радикальные убеждения могут представлять угрозу создания "спящих" ячеек, - подчеркнула Никитенко.