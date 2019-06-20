Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Дело по Е-паспортам. Данияру Бакчиеву продлили арест

308  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Статс-секретарь Государственной регистрационной службы (временно отстранен с должности - VB.KG) останется под стражей еще на два месяца. Решение о продлении ареста принял Бишкекский городской суд.

Данияр Бакчиев был водворен в СИЗО ГКНБ 18 апреля. Вместе с ним были арестованы заместитель ГРС Русланбек Сарыбаев и глава ГП "Инфаком" Талант Абдуллаев. Позже суд изменил обоим меру пресечения на домашний арест.

Правозащитники и адвокаты Бакчиева уверены, что он отказывается идти на сделку со следствием.

Напомним, ГКНБ начало досудебную проверку после проведения тендера на закупку бланков для электронных паспортов. Подозрения вызвал тот факт, что тендерная комиссия заключила договор с компанией, которая предложила цену выше, чем конкуренты. В апреле органы нацбезопасности заявили, что имеют сведения об аффилированности чиновников с победившей компанией. Однако, следствие до сих пор продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379188
Теги:
ГРС, паспорт, суд, тендер, Кыргызстан, Данияр Бакчиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  