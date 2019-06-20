В четырех колониях Кыргызстана ведется видеонаблюдение

На сегодняшний день в колониях номер 19, 25, 21 и 47 ведется видеонаблюдение и фиксация нарушений, как со стороны осужденных, так и сотрудников системы исполнения наказаний. Об этом сегодня на Координационном совете по реформировании уголовно- исполнительной системы заявил начальник главного штаба ГСИН, полковник Абдиш Коомбаев.

По его словам, данная мера привела к снижению нарушений в вышеперечисленных колониях.

- Если нарушение выявлено, делается его фото факт, а затем выдается предписание. Если проступок со стороны наших сотрудников – инициируется служебное расследование. В итоге идет снижение нарушений. Поэтому мы хотим в дальнейшем увеличить количество охваченных камерами колоний, в том числе, чтобы избежать контакта сотрудников ГСИН с родственниками отбывающих наказание и сращиванием с преступниками, - подчеркнул Коомбаев.