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Карамушкина Керимбаеву: Я дарю тебе дом за 500 тысяч баксов

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- Екатерина Улитина
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Сегодня в Жогорку Кенеше рассматривают итоги работы комиссии по лишению экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Депутат Ирина Карамушкина, заступаясь за бывшего главу государства, призналась, что на каждого депутата "можно накопать уголовное дело", в том числе на нее.

- Под давлением, под хорошими взбучками на каждого из нас можно накопать статью. И на меня тоже. Только что мне пришло сообщение. Мне пишут, что окул бала Асылбека Жээнбекова (спикер ЖК - VB.KG) Нуркан Керимбаев написал в соцсетях, что Карамушкина имеет дом за 500 тысяч баксов в Новопавловке. Нуркан Керимбаев, я дарю тебе дом за 500 тысяч. Приходи забирай. Это пример как можно загнать законодательный орган. Кого гонял Алмазбек Атамбаев, кому пятки сжег, мы все должны отвечать. Зачем нужны были аппарат правительства и депутаты если Алмазбеку Атамбаева позволялось вершить все эти преступления, которые вы здесь перечислили? - задалась вопросом Ирина Карамушкина.

Не все депутаты согласились со словами Ирины Карамушкино. Каныбек Иманалиев, который возглавлял комиссию заявил, что проще найти крокодила в реке Аламедин, чем найти в его действиях уголовное дело.

Напомним, Алмазбека Атамбаева подозревают в том, что в бытность президента он был причастен к совершению преступлений коррупционной направленности. Работа депутатской комиссии направлена на то, чтобы привлечь бывшего президента к уголовной ответственности. Сейчас это сделать невозможно из-з-а его особого статуса.


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URL: https://www.vb.kg/379193
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, неприкосновенность, Кыргызстан, уголовное дело
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