Найдены смертные медальоны 4 солдат из Кыргызстана

При проведении поисковых работ в Гагаринском районе Смоленской области поисковым отрядом "Рейд" были найдены 4 смертных медальона воинов, призванных из Киргизской ССР во время Великой Отечественной войны. При этом волонтеры поискового движения из Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" ведут поиск уже самих родных солдат, чьи медальоны были найдены.

О том, как ведется поиск родственников погибших кыргызстанцев рассказали сами представители движения "Наша Победа-Биздин Жениш":

- За долгие годы работы впервые пришлось столкнуться с тем, что поисковики одного поискового отряда подняли сразу 5 смертных медальонов уроженцев нашей страны, и еще большая удача, что 4 из них удалось прочесть. Причем, мы принимали в этом непосредственное участие, поскольку на вкладыше было не так просто прочесть имена и фамилии, и привычные для нашего уха восточные фамилии были искажены при написании. Получилось, что сработали командно.

- Как вы узнали о медальонах?

- Еще находясь на Вахте в лесу нам написал командир Гагаринского поискового отряда "Рейд" Руслан Лукашов. Рассказал о том, что найден медальон Самидина Базаралиева из Ала-Буки. Найти медальон с читаемым вкладышем - большая удача. Мы подключили к поиску военный комиссариат Джалал-Абадской области, ассоциацию "Славянская диаспора" г Джалал-Абада, рассказали об этом во всех соцсетях, в СМИ. И семья нашлась. Откликнулся племянник Самидина. Он рассказал, что они считали дядю пропавшим без вести и он очень рад сообщению. Обязательно поедет на захоронение, чтобы прочесть молитву и за дядю, и за отца, потому что его отец также, как и Самидин, до сих пор считается пропавшим без вести.

И в тот же день там же на поле в районе деревни Гладкое поисковики нашли медальон Мусабая Чирчеева из Ошской области. И в этот раз родных удалось найти через неравнодушных людей. Удивительно, что это произошло спустя всего 2 часа после опубликования новости в соцсетях. Нашелся внук солдата.

Помимо этого, в донесении о гибели на Мусабая Чирчеева мы обнаружили еще 3 фамилии бойцов из Киргизской ССР:

Сатвалдиев Джунабай 1907 гр - (Ала-Бука).

Мусаев Ибрагим 1921 г - Наукат

Ахметжанов Тактасый 1922 г. - колхоз "Красный октябрь"

И сразу возник вопрос: если найденный солдат значится захороненным в селе Карманово, а найден поисковиками в районе с. Гладкое, то значит и остальные могут быть там же? И даже если их медальоны не найдутся, то можно предположить, что погибли они там же, раз значатся убитыми в один день.

И снова нас ждал сюрприз - оказалось, что поисковики отряда "Рейд" обнаружили еще три медальона, где на вкладышах четко читалось "Кирг. ССР". Их передали на обработку в специальную лабораторию "Солдатский Медальон". Несколько дней мы жили ожиданием и надеждой, также, как и наши российские коллеги. И вот вчера мы получили информацию от коллег, что удалось кое-что прочесть.

Один из бойцов действительно оказался из того самого донесения о гибели Мусабая Чирчеева: Ахметжанов Тактасый - (во вкладыше Токто), 1922 г. р., колхоз "Красный октябрь", Ошская область, Узгенский район, жена - Хакимова Ахмет.

А второй - еще один боец из Ала-Буки, Джалал-Абадской области. Возможно он призывался вместе с Самидином Базаралиевым, который также родом из этих мест. Нам удалось установить его личность благодаря его необычному имени по базе данных "Память народа". Боец значится в документе пересыльного пункта, как командир отделения 186 зсп 43 А Качыкеев Чопокс. Возможно его имя пишется, как Чопоке или Чолоке. Не исключается также, что фамилия пишется иначе – Качкеев или Качикеев... И в этом нам нужна помощь земляков, сотрудников райвоенкомата, - обратились к кыргызстанцам волонтеры.

Поисковики России и Кыргызстана просят помочь в поиске семей, односельчан, чтобы успеть рассказать, что 22-го июня в Гагаринском районе Смоленской области состоится церемония захоронения останков воинов, найденных отрядом "Рейд".

Семья Самидина Базаралиева выражает благодарность МИД КР и Посольству Кыргызстана в России за помощь в организации поездки в Смоленскую область.

Сегодня две семьи - Самидина Базаралиева из Ала-Буки Джалал-Абадской области и Мусабая Чирчеева из Ошской области вылетели в РФ на церемонию захоронения. Где 22 июня состоится захоронение останков воинов, погибших в этих местах.

По всем вопросам можно обратиться - вотсап +996-555-923=603

координатор поискового движения Кыргызстана

"Наша Победа-Биздин Жениш"

Светлана Лаптева