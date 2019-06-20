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Кыргызстану не избежать веерных отключений и повышения цен на свет?

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- Оксана Гут
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О грядущем дефиците электроэнергии в Кыргызстане уже несколько месяцев говорят многие независимые эксперты, политологи и даже раз обмолвился депутат Жогорку Кенеша Жыргалбек Турускулов. Все они ссылаются на официальные данные ОАО "Электрические станции" о маловодье на главном резервуаре страны – Токтогульском водохранилище.

- На сегодняшний день все об этом говорят. Только власть молчит. Энергодефицит растет. Никто фактически не задумывается о последствиях. Наступил маловодный период, это естественный природный процесс, который вне воли нашего правительства. К этому нужно было давно готовиться. Сейчас уже власти ничего не смогут сделать. Поэтому и тему не поднимают, так как все равно не смогут все это оправдать, дать внятные ответы населению. А ответ один – ошибка в менеджменте, который должен понимать, что такое попуски воды, регулировка, - поделился мнением с VB.KG бывший начальник отдела экономической безопасности ГКНБ, политолог Максат Мамытканов.

Он уверен, что кыргызстанцам стоит ждать повышения цен на электроэнергию и отключения.

- Воды нет, вырабатывать электроэнергию не из чего. Дефицит надо компенсировать. Где брать? У Таджикистана и Казахстана, а она у них почти в два раза дороже. Поэтому у нас цена для народа ни 70 тыйынов станет, а полтора сома. Проблем стоит ждать уже этой зимой, а апогей придется на 2020-ый год, - считает собеседник.

Как раз в период проведения парламентских выборов. Как это все отразится на политической ситуации в стране, не трудно представить. Хотя политолог уверен, что сами депутаты Жогорку Кенеша смогут переложить с себя ответственность.

- Обычно власть заранее готовится, чтобы политические процессы не совпали с периодом маловодья. Пик сброса вода и экспорта электроэнергии с Кыргызстана приходился на большие политические события – выборы президента, Жогорку Кенеша, чтобы обеспечить поддержку электората. Цену за электроэнергию сдерживали за счет накопления воды. Сейчас в 2020 году этого ресурса не будет. Ситуация обострится. Кто за это все ответит? Сейчас депутаты показывают, что готовы назначить на руководящие должности любого кандидата от президента. Тем самым снимая с себя ответственность за кадры, - заключил эксперт.

Если не вдаваться в политику, а говорить сухими цифрами, то на сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 14 млрд 644 куб.м. Это почти на 2 млрд (1 млрд 972 млн куб.м) меньше, чем было в тот же период 2018-го года. Таковы оперативные данные ОАО "Электрические станции".

Приток составляет 706 куб.м/с (в 2018 году – 1051 кубм/с), расход – 281 куб.м/с.

Как сообщила VB.KG пресс-секретарь ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева, приток зависит только от природных факторов, а расход от внутреннего потребления в стране. Летом страна потребляет порядка 20 млн кВт/ч в сутки, зимой этот показатель больше в три раза и более.

Вегетационный период длится с мая по сентябрь, в период активного таяния снежных ледниковых масс в верховьях реки Нарын.

"Электрические станции" ожидает к октябрю, что Токтогульское водохранилище наполнится 17-ю млрд куб.м. воды.

- При составлении водно-энергетического режима работы гидростанций ОАО "Электрические станции" руководствуются прогнозом Кыргызгидромет. Согласно последним прогнозам, среднемесячный приток составляет 86% от нормы, эту цифру можно назвать маловодием. Зима была малоснежная, снегонакопления в верховьях реки Нарын было меньше, чем в предыдущие годы. Но, тем не менее, каждые 10 дней месяца мы получаем новый анализ, у нас идет работа с обновленными данными. Никаких ограничений для граждан Кыргызстана в электроэнергии не будет, - заверила Айдаралиева.


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URL: https://www.vb.kg/379196
Теги:
выборы, население, отключение электроэнергии, правительство, президент, тарифы, энергетика, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, энергетический коллапс в Кыргызстане, Максат Мамытканов, Электрические станции
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