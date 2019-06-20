Омурбека Бабанова ждали с наручниками?

Тема экс-депутата Омурбека Бабанова, точнее его очередное возвращение, вновь зазвучала в СМИ. По крайней мере депутат от фракции "Республика-Ата Журт" Мирлан Жээнчороев недавно заявил, что лидер их партии скоро вернется в Кыргызстан. Об этом нардеп сказал в интервью газете Азия Ньюс.

По его словам, они поддерживают связь со своим лидером.

"Омурбек Токтогулович следит за ситуацией в Кыргызстане. Разумеется, он скоро вернется на свою родину и к своему народу", - сказал Жээнчороев.

Насколько вероятно возвращение Бабанова и будет ли оно также тиражироваться в СМИ пока неизвестно. Между тем, собственные источники в правоохранительных органах сообщили редакции VB.KG, что Омурбека Бабанова в апреле планировали арестовать.

- При его возвращении была дана команда на его задержание. Спецназ был наготове и операцию планировали произвести в аэропорту, но в связи с тем, что ситуация могла выйти из-под контроля одновременно с этим решили действовать по другому. В частности, через российские власти попросили Бабанова отложить свое возвращение, объяснив это возможными провокациями, - пояснили они.

Можно только догадываться, почему главный "республиканец" прислушался к совету российской стороны. Не исключено, что это связано с его бизнесом в России.

Напомним, экс-депутат Омурбек Бабанов 13 апреля этого года планировал вернуться в Кыргызстан. Тысячи его сторонников готовились его встретить на родине, но в последний момент он отменил свое возвращение, объяснив это тем, что получил сообщения о готовящихся со стороны третьих сил провокациях, а потому решил не допускать столкновений.