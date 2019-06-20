21-летний водитель в центре Бишкеке снес инсталляцию. Он пришел с повинной

Установлена личность водителя, который накануне на своем авто снес инсталляцию на перекрестке Чуй/Манаса. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД по ГУВД Бишкека.

19 июня примерно в 23:20 часов неизвестный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь по проспекту Манаса в южном направлении, на пересечении с проспектом Чуй совершил наезд на препятствие и покинул место совершения ДТП.

Сегодня, 20 июня, 21-летний М.В. водитель автомашины марки "Хонда CRV" явился в милицию с повинной.

Машина водворена на штрафную стоянку.

Напомним, ранее пресс-служба столичной мэрии распространила информацию и фотографии с места ДТП.

Сломанные ограждения сотрудники МП "Тазалык" отвезли на базу предприятия для восстановления. Уже сегодня их обещали установить на прежнее место.