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Абылгазиев: Кыргызстан является для МАГАТЭ надежным партнером

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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Яном Дачжу. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава Правительства выразил благодарность организации за оказываемую помощь Кыргызстану по линии Программы технического сотрудничества.

"Вместе с тем, хотелось бы заверить вас в том, что Кыргызстан является для МАГАТЭ надежным партнером и предоставляемое нашей стране техническое содействие служит своей цели, а в частности укреплению радиационной и ядерной безопасности, улучшению качества предоставляемых медицинских услуг в сфере ядерной медицины для населения, что является одной из приоритетных задач нашего государства. Особо хочется отметить важность оказания поддержки Министерству здравоохранения в контексте борьбы с онкологическими заболеваниями. В связи с чем хотелось бы выразить просьбу уделить внимание данному компоненту технического сотрудничества", - сказал премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев продолжил, что в настоящее время разработаны два закона, касающиеся укрепления служб ядерной медицины, брахитерапии и лучевой терапии, а также укрепления лабораторий и систем тестирования пищевых продуктов и болезней животных.

"Подписание Кыргызстаном Страновой Рамочной Программы на период 2018-2022 годы свидетельствует о готовности кыргызской стороны к расширению связей в сфере технического сотрудничества", - добавил Абылгазиев.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Ян Дачжу в свою очередь отметил, что рад его первому визиту в Кыргызстан, встрече с Главой Правительства и ожидаемым встречам с руководителями ряда государственных органов.

"Благодарю за высокую оценку работы нашей организации. Мы с удовлетворением можем отметить сохраняющуюся заинтересованность республики в продвижении ядерной науки и технологий для устойчивого экономического и социального развития. МАГАТЭ нацелено на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества и партнерства с Кыргызстаном", - заключил Ян Дачжу.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/379205
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, ядерное оружие, Кыргызстан
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