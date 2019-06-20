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Бишкекчан обманули со школой "Газпрома" - депутат

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- Екатерина Улитина
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Школа "Газпрома" в микрорайоне Асанбай должна быть муниципальной и бесплатной. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Алмазбек Эргешов.

Он напомнил, что российская компания "Газпром", приобретая "КыргызГаз" за $1, брала на себя социальные обязательства: построить спортивные комплексы в регионах и школу в Бишкеке.

- Мы благодарны за возможность для нашей молодежи посещать современные физкультурно-оздоровительные комплексы. Но со школой "Газпрома" выходит другая ситуация. Школу хотят сделать частной. Простые люди с зарплатой 5-10 тысяч сомов не смогут учить там своих детей, - сказал депутат.

Алмазбек Эргешов уверен, что школа должна быть бесплатной.

- Муниципалитет не взял школу на баланс. Так как ее содержание обойдется в 160-170 тысяч долларов в год. Горожане, которые ждали открытия школы оказались обманутыми, - заключил Эргешов.

Напомним, в микрорайоне Асанбай подходит к завершению строительство школы на 960 мест, построенной компанией "Газпром" в рамках социальной программы "Газпром - детям". Недавно выяснилось, что школу планируют сделать частной, лишь 20% учеников получат бесплатные места. Для остальных месяц обучения, по предварительным расчетам, будет стоить около 20 тысяч сомов. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения и согласования.


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URL: https://www.vb.kg/379206
Теги:
Газпром, школа, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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