В Тбилиси проходит многотысячный антиправительственный митинг

В Тбилиси участники митинга с требованием отправить в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе в эти минуты пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии. Как передают грузинские телеканалы, полиция пытается сдержать митингующих, сообщает interfax.ru.

Во дворе грузинского парламента, куда пытаются прорваться протестующие, появился спецназ и спецтехника, сообщают грузинские СМИ.

МВД Грузии распространило заявление, в котором призывает пытающихся прорваться в здание парламента прекратить незаконные действие и насилие. "Правоохранительные органы используют все предусмотренные законом меры для пресечения противоправных действий", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

По данным газеты "Коммерсантъ", заседание МАП должен был вести один из секретарей организации, но в последний момент во главе мероприятия встал Гаврилов. Издание отмечает, что грузинская оппозиция считает Гаврилова участником грузино-абхазской войны 1992-1993 годов на стороне абхазских сил. Сам депутат это отрицает.

Еще утром оппозиционные партии блокировали зал заседаний законодательного органа, после чего межпарламентская ассамблея прекратила работу. Оппозиционные активисты окружили тбилисский отель, где жили российские депутаты, но местная полиция сумела их эвакуировать. Гаврилов и его коллеги вылетели в Москву первым же рейсом.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока спикер парламента Кобахидзе не уйдет в отставку.

По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Между тем, по сообщениям СМИ, находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.

Отметим, по данным СМИ депутат Госдумы Сергей Гаврилов не только открыто декларирует свою позицию по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, но и, как утверждают оппозиционеры, воевал на стороне абхазских сил во время грузино-абхазской войны 1992–1993 годов.