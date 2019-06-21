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Девочки сбежали от побоев тети. Таксисты пришли на помощь

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- Екатерина Улитина
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Две девочки 7 и 11 лет, спасаясь от постоянных побоев тети, пытались сбежать в Ошскую область, чтобы разыскать отца.

Накануне вечером, 20 июня, таксисты, работающие на Западном Автовокзале, обратили внимание на двух сестер, которые без сопровождения родителей бродили по территории Западного автовокзала. Они подошли к девочкам и узнав их историю позвонили в аппарат Омбудсмена и в милицию.

"21:15 заместитель Акыйкатчы Гульнара Жамгырчиева, выполняющая функции Детского омбудсмена, выехала на Западный автовокзал, чтобы встретиться с детьми. Они рассказали, что после смерти матери живут в Бишкеке у тети (сестра отца), а сам отец проживает в селе Отуз-Адыр Кара-Сууйского района Ошской области. Старшая девочка со слезами на глазах просила не отдавать их обратно родственнице, так как женщина постоянно их избивает "всем, что попадёт под руку" и всегда угрожает отдать их в детский дом", - говорится в сообщении Омбудсмена.

В этот же день девочек передали социальным работникам и временно разместили их в Центре реабилитации детей и молодежи.

В аппарате Омбудсмена рассказали, что Гульнара Жамгырчиева пыталась связаться с отцом сестер, но он не отвечает на телефонные звонки. Представитель Акыйкатчы по Ошской области сегодня утром выехал в село Отуз-Адыр, чтобы найти мужчину.


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URL: https://www.vb.kg/379215
Теги:
дети, насилие, омбудсмен, семейное насилие, Кыргызстан
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