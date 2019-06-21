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Штормовое предупреждение! В отдельных районах КР ветер до 20 м/с

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

22 июня днем и 23 июня ночью на большей части территории Кыргызстана ожидаются временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду. Небольшое понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

22-23 июня, в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и в горных районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, возможны селевые явления.

В этой связи необходимо провести очистку каналов, а также дренажных сетей с привлечением сил и средств местного населения, учреждений, предприятий и организаций (независимо от форм собственности).

Прогноз погоды на сегодня, 21 июня

На большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, днем в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.


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URL: https://www.vb.kg/379219
Теги:
МЧС, сель, Кыргызстан, шквалистый ветер, прогноз погоды
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