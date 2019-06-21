"Ужасный запах". Пожилая соседка устроила склад мусора во дворе

Житель улицы Мытаева в Рабочем городке прислали в редакцию VB.KG сообщение о пожилой женщине, которая, по его словам, буквально отравила жизнь соседей своей тягой к собирательству.

- Живет бабушка одна так как дети от нее отказались. Мусор она таскает уже больше шести лет. К ней уже когда то приезжали муниципальные службы, убрались возле двора и уехали. А во дворе кошмар творится. У нее около 20 собак, а кошек и того больше. Летом особенно в жару стоит ужасный запах. На компромиссы она не идет. Говорит, что мусор ей нужен для того чтобы отапливаться зимой. Хотя и не топит. Соседи хотели купить ей и дрова, и уголь, но она не хочет. Сейчас так вообще пишет заявления, что вокруг нее живут наркоманы и алкоголики. Местные жители просят помочь в решении этой проблемы. Так как жить по соседству с таким Плюшкиным невыносимо,- написал горожанин, проживающий по соседству.

Горожане просят помощи у муниципальных служб в решении их проблемы.