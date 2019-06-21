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В СИЗО ГКНБ закончились свободные места

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- Екатерина Улитина
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В СИЗО ГКНБ закончились свободные места. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГКНБ.

Председатель антикоррупционной службы ГКНБ Сагынбек Исмаилов, ссылаясь на переполненность учреждения, направил письмо в суд с просьбой перевести подследственных экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1.

В пресс-службе Службы нацбезопасности отказались комментировать сколько человек вмещает СИЗО ГКНБ, сославшись на режим секретности.

Отметим, за последний год многие бывшие высокопоставленные чиновники оказались под стражей в СИЗО ГКНБ. Среди них Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов. Они обвиняются в коррупции и других уголовных делах, которые, по версии следствия, совершили работая мэрами Бишкека и на других высоких должностях.

Условия содержания в СИЗО-1 существенно уступают условиям в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/379222
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Кубанычбек Кулматов, суд, Албек Ибраимов, Кыргызстан
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