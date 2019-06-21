Самочувствие Омурбека Текебаева стабилизировалось

Самочувствие Омурбека Текебаева немного стабилизировалось. Однако он продолжает наблюдаться врачами. Об этом VB.KG сообщила депутат ЖК Наталья Никитенко.

Парламентарий напомнила, что ранее у лидера "Ата Мекена" были серьезные проблемы со здоровьем и его из колонии перевели в больницу.

- После лечения его состояние улучшилось. Но врачи все же держат его на контроле. Тем более, нахождение в местах лишения свободы не способствует улучшению здоровья. Однако Омурбек Чиркешевич - сильная личность, политик-тяжеловес. Его боевой дух не сломить даже в подобной ситуации, - отметила Никитенко.

Депутат подчеркнула, что партия "Ата Мекен" и сподвижники Текебаева продолжат поднимать вопрос о его освобождении.

- Сейчас его дело рассматривается в ООН. Поэтому, процесс не останавливается ни на минуту. Ведь человек находится в местах лишения свободы исключительно по политическим мотивам и надуманному обвинению. И если раньше об этом говорили лишь представители "Ата Мекена", а остальные либо не знали, либо боялись, то сейчас это очевидно для всего общества. К тому же, 16 июля начнется рассмотрение его дела Верховным судом Кыргызстана по вновь открывшимся обстоятельствам. Мы в любом случае добьемся справедливого правосудия в отношении нашего лидера, - заключила Наталья Никитенко.

Действительно, Верховный суд назначил на 16 июля пересмотр дела лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. Эту информацию редакции подтвердили в ведомстве.

Напомним, 31 мая Омурбек Текебаев был госпитализирован в Национальный центр кардиологии и терапии на обследование. Ранее медкомиссия диагностировала у осужденного политика "стенокардию напряжения ФК II, атеросклероз аорты коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническая болезнь II степени очень высокого риска". Это не первое его лечение в НЦКиТ.

Лидер "Ата Мекена" осуждён к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье "коррупция". Вместе с ним по делу проходил бывший глава МЧС Дуйшонкул Чотонов, который также получил 8 лет тюрьмы.

Главный свидетель по делу Текебаева-Чотонова российский бизнесмен Леонид Маевский, на показаниях которого построено обвинение, в ноябре прошлого года решением Тверского суда Москвы арестован по обвинению в вымогательстве 37,5 млн долларов.