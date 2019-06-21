Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Самочувствие Омурбека Текебаева стабилизировалось

136  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Самочувствие Омурбека Текебаева немного стабилизировалось. Однако он продолжает наблюдаться врачами. Об этом VB.KG сообщила депутат ЖК Наталья Никитенко.

Парламентарий напомнила, что ранее у лидера "Ата Мекена" были серьезные проблемы со здоровьем и его из колонии перевели в больницу.

- После лечения его состояние улучшилось. Но врачи все же держат его на контроле. Тем более, нахождение в местах лишения свободы не способствует улучшению здоровья. Однако Омурбек Чиркешевич - сильная личность, политик-тяжеловес. Его боевой дух не сломить даже в подобной ситуации, - отметила Никитенко.

Депутат подчеркнула, что партия "Ата Мекен" и сподвижники Текебаева продолжат поднимать вопрос о его освобождении.

- Сейчас его дело рассматривается в ООН. Поэтому, процесс не останавливается ни на минуту. Ведь человек находится в местах лишения свободы исключительно по политическим мотивам и надуманному обвинению. И если раньше об этом говорили лишь представители "Ата Мекена", а остальные либо не знали, либо боялись, то сейчас это очевидно для всего общества. К тому же, 16 июля начнется рассмотрение его дела Верховным судом Кыргызстана по вновь открывшимся обстоятельствам. Мы в любом случае добьемся справедливого правосудия в отношении нашего лидера, - заключила Наталья Никитенко.

Действительно, Верховный суд назначил на 16 июля пересмотр дела лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. Эту информацию редакции подтвердили в ведомстве.

Напомним, 31 мая Омурбек Текебаев был госпитализирован в Национальный центр кардиологии и терапии на обследование. Ранее медкомиссия диагностировала у осужденного политика "стенокардию напряжения ФК II, атеросклероз аорты коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническая болезнь II степени очень высокого риска". Это не первое его лечение в НЦКиТ.

Лидер "Ата Мекена" осуждён к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье "коррупция". Вместе с ним по делу проходил бывший глава МЧС Дуйшонкул Чотонов, который также получил 8 лет тюрьмы.

Главный свидетель по делу Текебаева-Чотонова российский бизнесмен Леонид Маевский, на показаниях которого построено обвинение, в ноябре прошлого года решением Тверского суда Москвы арестован по обвинению в вымогательстве 37,5 млн долларов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379241
Теги:
Ата Мекен, Верховный суд, коррупция, оппозиция, Уголовный кодекс, Кыргызстан, политика, уголовное дело, Леонид Маевский, Наталья Никитенко, Омурбек Текебаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  