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Аиде Саляновой продлили арест

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- Бакыт Стамов
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Вчера, 21 июня, в Первомайском районном суде Бишкека продлили меру пресечения экс-генпрокурору Аиде Саляновой до 26 августа этого года в СИЗО-1.

Напомним, Салянова была задержана по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Первомайский суд ранее постановил арестовать ее и поместить в СИЗО-1 до 26 июня.

12 июля Бишкекский городской суд утвердил это решение.

Сторонники Аиды Саляновой, которые собрались у здания суда, остались крайне недовольны этим фактом, начав собирать подписи под обращением к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять дело под личный контроль. Уже, по некоторым данным, подписались порядка двух тысяч человек.


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URL: https://www.vb.kg/379247
Теги:
Аида Салянова, Азиз Батукаев, Первомайский район, суд, Бишкек, Кыргызстан, СИЗО
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