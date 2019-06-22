Аиде Саляновой продлили арест

Вчера, 21 июня, в Первомайском районном суде Бишкека продлили меру пресечения экс-генпрокурору Аиде Саляновой до 26 августа этого года в СИЗО-1.

Напомним, Салянова была задержана по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Первомайский суд ранее постановил арестовать ее и поместить в СИЗО-1 до 26 июня.

12 июля Бишкекский городской суд утвердил это решение.

Сторонники Аиды Саляновой, которые собрались у здания суда, остались крайне недовольны этим фактом, начав собирать подписи под обращением к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять дело под личный контроль. Уже, по некоторым данным, подписались порядка двух тысяч человек.