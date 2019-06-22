Экс-вице-премьер-министру Шамилю Атаханову продлили домашний арест. Такое решение было принято Первомайским районным судом Бишкека. Об этом бывший чиновник сам сказал изданию azattyk.org.

По данным СМИ, в суде пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов по делу незаконного освобождения Азиза Батукаева в 2013 году был задержан 21 мая и водворен в СИЗО-1.

Однако позже его отпустили под домашний арест за то, что он "пошел на сделку со следствием".

В Жогорку Кенеше на заседании спецкомиссии по снятию неприкосновенности с экс-президента стало известно со слов заместителя начальника Следственной службы МВД Мырзалы Джумабаева, что Атаханов дал показания против экс-президента Атамбаева.