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Шамилю Атаханову продлили домашний арест

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- Бакыт Стамов
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Экс-вице-премьер-министру Шамилю Атаханову продлили домашний арест. Такое решение было принято Первомайским районным судом Бишкека. Об этом бывший чиновник сам сказал изданию azattyk.org.

По данным СМИ, в суде пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов по делу незаконного освобождения Азиза Батукаева в 2013 году был задержан 21 мая и водворен в СИЗО-1.

Однако позже его отпустили под домашний арест за то, что он "пошел на сделку со следствием".

В Жогорку Кенеше на заседании спецкомиссии по снятию неприкосновенности с экс-президента стало известно со слов заместителя начальника Следственной службы МВД Мырзалы Джумабаева, что Атаханов дал показания против экс-президента Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/379248
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, суд, Кыргызстан, скандал
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