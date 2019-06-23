Судья, освободивший Батукаева, задержан

Бывший судья Нарынского городского суда Жапар Эрматов, который принял решение о досрочном освобождении авторитета Азиза Батукаев, задержан. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, меру пресечения ему изберет Первомайский районный суд Бишкека.

Отметим, по данным следствия, бывший судья Нарынского городского суда Жапар Эрматов незаконно рассмотрел 9 апреля 2013 года представление исполняющего обязанности заместителя начальника ГСИН КР №24 (СИЗО-4) об освобождении кримавторитета Батукаева, который был приговорен к 16 годам лишения свободы. Так как согласно законодательству, представление в суд имел право вносить только начальник учреждения. Судью также обвиняют в том, что он не проверил материалы о якобы имеющемся тяжелом заболевании у Азиза Батукаева и выпустил его на свободу, создав возможность для его выезда за границу.