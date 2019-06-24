Судью, освободившего Батукаева, оставили под домашним арестом

Судью Нарынского городского суда Жапара Эрматова отпустили под домашний арест. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека, сообщили VB.KG в правоохранительных органах.

Отметим, Жарап Эрматов ранее был задержан по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Именно он 2013 году, на основании ходатайства ГСИН и заключения врачей о смертельном заболевании Батукаева, принял решение освободить его.

Напомним, расследование дела о побеге Батукаева возобновили в январе 2019 года. Первое расследование не дало результатов. В настоящее время по данному делу проходят врач и лаборант, участвующие в постановке диагноза, экс-генпрокурор Аида Салянова, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев.