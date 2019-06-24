16-летняя девушка, пытаясь сделать селфи, упала в реку Аламедин

Накануне поздно вечером в комплексе отдыха "12 каминов" произошла трагедия. Молодая девушка фотографировалась, стоя на краю реки Аламедин, но в один момент оступилась и упала в бурлящую воду. Об этом VB.KG сообщили читатели.

Информацию редакции подтвердили в пресс-службе МЧС КР. По данным ведомства, 23 июня в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области до полуночи продолжались поиски подростка 2003 г.р. Однако найти ее пока не удалось.

Сегодня поиски продолжились. Подключены более 20 спасателей.