Сотрудницу посольства США обвинили в автонаезде на пешехода

Представительницу дипломатической миссии США в Кыргызстане обвинили в автонаезде на пешехода и неоказании первой помощи. Об этом в социальных сетях рассказала пользователь под ником Нурайым Айткулова.

"18 июня на пешеходе возле КГТУ был совершен автонаезд на моего знакомого, который является студентом 4 курса. Автонаезд был совершен гражданкой США, которая работает в посольстве США. Она даже не остановилась, её вообще не волновало, что она человека сбила. Её догнал свидетель ДТП. Из машины женщина отказалась выйти, ссылаясь что находится в транзитной машине и у нее есть неприкосновенность. Где- то через 6-7 минут после происшествия появились люди в военной форме США, чтобы защитить эту дамочку. Моего знакомого забрали на "Скорой" в четвертую горбольницу с сотрясением мозга и ушибами. Никаких мер против нее не было предпринято, мол, у нее неприкосновенность", - написала девушка в популярной группе в социальной сети.

Она добавила, что до сих пор никто не интересовался состоянием здоровья и самочувствием пострадавшего. Девушка просит откликнуться всех свидетелей ДТП.

Редакция VB.KG обратилась в посольство США в Кыргызстане с просьбой прокомментировать инцидент. Однако, информации по этому вопросу в представительстве США пока нет. Сотрудник посольства пообещал предоставить информацию позже.