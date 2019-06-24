Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сотрудницу посольства США обвинили в автонаезде на пешехода

495  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представительницу дипломатической миссии США в Кыргызстане обвинили в автонаезде на пешехода и неоказании первой помощи. Об этом в социальных сетях рассказала пользователь под ником Нурайым Айткулова.

"18 июня на пешеходе возле КГТУ был совершен автонаезд на моего знакомого, который является студентом 4 курса. Автонаезд был совершен гражданкой США, которая работает в посольстве США. Она даже не остановилась, её вообще не волновало, что она человека сбила. Её догнал свидетель ДТП. Из машины женщина отказалась выйти, ссылаясь что находится в транзитной машине и у нее есть неприкосновенность. Где- то через 6-7 минут после происшествия появились люди в военной форме США, чтобы защитить эту дамочку. Моего знакомого забрали на "Скорой" в четвертую горбольницу с сотрясением мозга и ушибами. Никаких мер против нее не было предпринято, мол, у нее неприкосновенность", - написала девушка в популярной группе в социальной сети.

Она добавила, что до сих пор никто не интересовался состоянием здоровья и самочувствием пострадавшего. Девушка просит откликнуться всех свидетелей ДТП.

Редакция VB.KG обратилась в посольство США в Кыргызстане с просьбой прокомментировать инцидент. Однако, информации по этому вопросу в представительстве США пока нет. Сотрудник посольства пообещал предоставить информацию позже.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379258
Теги:
ДТП, посольство, США, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  